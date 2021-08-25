Председатель ЗСК Юрий Бурлачко: несмотря на острый дефицит влаги в прошлом году, у аграриев нет проблем с водой

Председатель Законодательного собрания подробно остановился на вопросах развития агропромышленного комплекса Кубани в неблагоприятных погодных условиях. Парламентарий сообщил, как отраслевикам удалось справиться с последствиями стихии.

Юрий Бурлачко рассказал, как будут реализованы намеченные планы в сельском хозяйстве с учетом современных вызовов, которые связаны в том числе и с распространением новой коронавирусной инфекции. Особое внимание он уделил влагообеспеченности посевов, подчеркнув, что, несмотря на острый дефицит влаги в прошлом году, сейчас проблем с водой у аграриев нет.

- В январе мы прогнозировали, что минимальная площадь, которую при имеющихся на то время возможностях удастся засеять рисом, составит 115 тысяч гектаров. По факту же важной агрокультурой в этом году засеяли почти 120 тысяч га. Сделали, получается, даже больше, чем запланировали, - отметил председатель ЗСК, обсуждая проблемы в сфере рисоводства.

Юрий Бурлачко отметил, что негативные факторы, с которыми пришлось столкнуться, не оказали на кубанский АПК катастрофического влияния. Они позволили совершенно точно определить болевые точки в сельском хозяйстве региона и помогли оперативно выработать решения по их устранению.

Речь зашла и о сохранении плодородия почв. В этом направлении депутатский корпус шестого созыва ЗСК ведет активную работу с самого начала своей деятельности.

- Те кардинальные изменения, которые вносятся в действующий на Кубани профильный закон, являются важнейшим этапом в достижении нашей конечной цели - сохранение плодородия земель, - сказал спикер краевого парламента.

Подробно руководитель ЗСК остановился на вопросах экспорта кубанской сельхозпродукции, дальнейшем развитии в регионе органического земледелия и цифровизации агропромышленного комплекса. Эта тема широко обсуждалась в июне этого года во время панельной дискуссии по трансформации АПК в условиях постковидной реальности и на площадках Петербургского международного экономического форума.

- С цифровизацией АПК мы связываем будущее нашего сельского хозяйства. Экономика не стоит на месте, идет в ногу со временем. И особую роль в этом играет переоснащение производства, развитие наукоемких технологий, в том числе в аграрном секторе, – обозначил свою позицию Юрий Бурлачко.