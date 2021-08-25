Новороссийскому адвокату и его помощнику вынесли приговор за мошенничество

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Адвокату и его помощнику из Новороссийска вынесли приговор по возбужденному ранее уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Так, весной 2020 года адвокат Роман Корсуворов и помощник Александр Милашенко собирались обманом получить деньги, пообещав знакомому помочь получить адвокатский статус. За оказание услуги мужчины запросили 350 тысяч рублей, чтобы передать в профильную палату. Однако гражданин вместо согласия на сделку обратился в органы. Правоохранителям он сообщил о незаконном деле «помощников».

Началась проверка, однако адвокат Роман Корсуворов скрылся. Позже, уже в октябре 2020 года, мужчина был задержан.

- По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ, в ходе которого виновным был вынесен приговор: Корсуворову - лишения свободы на 3 года и 11 месяцев с отменой права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года 6 месяцев, Милашенко - лишение свободы на 3 года и 6 месяцев условно с отменой права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года.

Приговор устроил не всех: апелляцию в суд подал адвокат Романа Корсуворова. Однако оснований для смены приговора обнаружено не было, он уже вступил в силу.

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