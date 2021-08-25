Самая важная «Витаминка» августа

Витамины лучше принимать после сдачи анализов.

Впереди - межсезонье и осенняя хандра, причиной которой может оказаться самый банальный недостаток витаминов и микроэлементов.

Что делать?

Уже сейчас проверить уровень витаминов в организме. Тем более что в лабораториях CL жители Краснодарского края сейчас это могут сделать на 30% дешевле. Все подробности - здесь.

Комплекс «ВИТАМИНКА»: это нужно знать каждому

«ВИТАМИНКА» - это высокоточное исследование на наличие в нашем организме витаминов, важных для здоровья и качества жизни: D, B9, B12. Почему именно этих?

Витамин D

Нехватка витамина D, который еще называют «солнечным», может сказываться весьма неожиданно. На перепадах настроения (до депрессии), ухудшении зрения, могут появиться проблемы с иммунитетом. Детям дефицит витамина D грозит замедлением роста и развитием рахита. У взрослых может прогрессировать ожирение, повышается риск возникновения сахарного диабета.

Жизнь на юге, где «300 солнечных дней в году», не является автоматической гарантией необходимого количества витамина D. Следить за показателями и регулировать уровень нужно постоянно, особенно перед наступлением «простудного» осеннего сезона.

Витамин В12

У тревожных состояний и нарушений сна есть масса причин. Без консультации врача не обойтись. Но предтечей этих проблем может стать банальная нехватка витамина В12. В том же списке - ухудшение памяти и развитие анемии.

Витамин B9

Тоже отвечает за предотвращение анемии, головных болей, снижения умственной активности. Пищеварительная система тоже скажет вам спасибо, если вовремя пополнить запасы B9.

Сначала «ВИТАМИНКА», потом витамины

«Много хорошо - тоже плохо». Это правило работает и с приемом витаминов. Чтобы начать употреблять витаминосодержащие препараты, надо:

1. Провести лабораторные исследования и выявить возможный недостаток необходимых веществ в организме.

2. Проконсультироваться с врачом и получить рекомендации.

Врачи предупреждают!

- Бесконтрольное употребление витаминов и минералов может нанести серьезный вред здоровью. Примеров много. Нарушается процесс синтеза и всасывания витаминов из пищевых продуктов, могут быть спровоцированы аллергические реакции и даже дан толчок к развитию онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний. Витамин D снижает уровень кальция. Переизбыток В1, В2, В6 может вызвать жировую дистрофию печени. Самые токсичные из витаминов - В6 и В12, их избыток приводит к сердечной недостаточности, отеку легких, тромбозу сосудов из-за повышенной свертываемости крови и анафилактическому шоку. Переизбыток В1 дает аллергию и спазматические головные боли, - рассказывает Лариса Недиленко, врач-терапевт, заведующая CL Doctor (Новороссийск).

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