Вениамин Кондратьев поручил обновить дорожную разметку и знаки около школ к 1 сентября

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Вениамин Кондратьев поручил тщательно подготовить территории учебных заведений к 1 сентября. Так, необходимо обновить разметку на дорогах и знаки близ школ. Кроме того, к дежурству на празднике, посвященному Дню знаний, привлекут казаков и дружинников. Такое поручение дал губернатор края на прошедшем накануне координационном совещании.

- Подготовка школ к началу учебного года продолжается. Сейчас составляют планы проведения Первых звонков, организовывают разметку для соблюдения социальной дистанции, - подчеркнула министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева. – Что касается распространения COVID-19, 88% учителей уже прошли вакцинацию. Также проводятся родительские собрания с учетом всех антиковидных норм. Многие уже прошли онлайн.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, как пройдут школьные линейки 1 сентября. Праздник пройдет для 1, 9 и 11 классов, а присутствовать смогут только родители первоклассников.