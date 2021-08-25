Внук Юрия Башмета выступит в Сочи

фото с сайта администрации Сочи

III фестиваль камерной музыки пройдет сразу на трех концертных площадках Сочи - на сцене Зимнего театра, в Зале органной и камерной музыки и в здании морского вокзала Сочи. Выступит и внук Юрия Башмета Грант. Об этом сообщает администрация Сочи.

- В этом году участник фестиваля и скрипач Грант Башмет – внук маэстро Юрия Башмета, - рассказала начальник управления культуры администрации Сочи Мариана Устинова. - Он выступит 26 августа.

Также в программе фестиваля выступление лучших флейтистов страны Максима Рубцова, Дениса Лупачева, Матвея Демина. Сопровождать музыкантов будет струнный квартет имени Сергея Рахманинова. Зрители услышат произведения Гайдна, Моцарта, Бетховена и Чайковского.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии курорта, фестиваль камерной и барочной музыки - совместный проект сочинских музыкантов и звезд мировой величины.

Фестиваль продлится с 26 по 29 августа. На три дня любители классики погрузятся в мир музыки от барокко до современности, услышат лучшие образцы камерного творчества.