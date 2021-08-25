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Происшествия25 августа 2021 17:45

Незаконную вырубку деревьев с ущербом в 1,4 миллиона рублей обнаружили на Кубани

Виновнику грозит до 7 лет лишения свободы
Светлана ОВДЕЙ
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Ущерб оценен в 1,4 миллиона рублей, а лесорубу грозит до 7 лет лишения свободы

Ущерб оценен в 1,4 миллиона рублей, а лесорубу грозит до 7 лет лишения свободы

На Кубани накануне пресекли очередную незаконную деятельность. Как сообщает УМВД города, 47-летний краснодарец руководил предприятием по добыче полезных ископаемых в Белореченском районе. В ходе работ он приказал подопечным проложить траншею на территории Бжедуховского участкового лесничества. Здесь росли массивные деревья, которые мешали поставленной задаче. Несмотря на незаконность, рабочие вырубили 64 дерева – тополя, ивы, ясени, клёны.

- В ходе проверки оценен ущерб, нанесенный территории, – прокомментировали в ОМВД России по Белореченскому району. – Сумма причиненного вреда составила 1,4 миллиона рублей.

В отношении лесоруба уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Теперь «предприимчивому» руководителю грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Комсомольская правда» – Кубань» сообщала об обнаруженном незаконном игорном зале в Краснодаре. На месте найдены предметы для азартных игр, само заведение работало под видом букмекерской конторы.