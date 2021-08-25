Более 700 человек и 185 единиц техники ликвидируют последствия ЧС на Кубани

Фото: пресс-служба администрации края

На Кубани накануне отменили режим ЧС, но работы по восстановлению территорий продолжаются. В ликвидации последствий задействованы 704 человека и 185 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- Подтопленными остаются 1 дом и 109 прилегающих территорий, - говорит об обстановке в Темрюкском районе местная администрация. – В восстановительных работах участвуют 168 человек – сотрудники МЧС, "Кубань-СПАС", краевая противопожарная служба, а также казачество и волонтеры.

В Анапе задействовано 300 человек, а в пунктах временного размещения остается 148 жителей, 100 из которых – дети. Дождевая вода не обошла 713 домов.

В Славянском районе накануне полностью ликвидированы последствия. Пострадавшие жители получают выплаты за разрушения.

В Новороссийске за минувшие сутки выведена вода из 5 придомовых территорий, в жилых помещениях подтоплений не осталось. Выплаты уже получили 70% пострадавших.

Напомним, в Краснодарском крае отменили режим ЧС, объявленный ранее в связи с непогодой. Положение сохраняется на территории Анапы до того, пока не будут ликвидированы последствия.