Троллейбус краснодарской сборки состоит из новых комплектующих на 98 %

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Троллейбус, собранный в Краснодаре на 98%, то есть практически полностью, состоит из оригинальных идей и новых комплектующих. Об этом 25 августа заявили на брифинге в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении.Так, в первой машине, которую собрали в 2021 году, всего 2% использованных ранее деталей. Штанговый токоприемник (а попросту «рога») «краснодарцу» достался от другого. Никакие другие запчасти со старых троллейбусов более использование не были.

- Именно вариант капитально-восстановительного ремонта является наиболее эффективным и выгодным для муниципалитета. Благодаря ему процесс сборки удалось запустить достаточно оперативно. Запуск собственной производственной линии занял бы гораздо больше времени, потребовав значительных средств и оформления дополнительной разрешительной документации, - рассказал заместитель главы Краснодара Артем Доронин.

В ангарах КТТУ готовый корпус троллейбуса заполнили "начинкой"- пассажирскими креслами, электроникой, двигателем и прочими деталями, необходимыми для того, чтобы транспорт работал. Контролировали процесс специалисты компании "Класс".

Новый троллейбус на ходу и готов продолжить курсировать по улицам города. Однако, пока эксплуатация транспорта приостановлена по требованиям надзорных органов. Инженеры предприятия заняты подготовкой всех сопроводительных документов. Как только они будут зарезервированы и утверждены, «рогатый» снова выйдет на маршрут №7 и будет курсировать от ж/д вокзала Краснодар-1 и до аэропорта.

Троллейбус способен вместить до 110 пассажиров, 35 из них могут расположиться в креслах. Для комфорта есть климат-контролем и Wi-Fi. Средние двери для удобства маломобильных граждан и мам с колясками оснащены пандусом. Бюджету пришлось бы выложить за машину в такой комплектации около 30 млн рублей, своя же сборка помогает экономить примерно по 8 миллионов рублей на каждой машине.

В КТТУ до конца года ждут еще 10 новых кузовов для сборки. По планам, с конвейера будут сходить по 2 машины в неделю и до 30 в год. Всего же в планах заменить 140 троллейбусов в автопарке предприятия. Когда производство встанет на поток, троллейбусы краснодарской сборки планируют продавать в другие города. По словам руководства управления, их продукция будет конкурентоспособной.