В Сочи упавшее дерево раздавило BMW

Фото пресс-службы Службы спасения Сочи

Дорогую иномарку всего на несколько минут припарковали на Курортном проспекте в Сочи. Едва хозяин отлучился, как ветер внезапным порывом сломал дерево, под которым стояла машина. Всей тяжестью ствол повалился вниз, проломив корпус автомобиля. Машину раздавило словно спичечный коробок.

- Спасатели осуществили распил упавшего дерева, освободив транспортное средство. Пострадавших нет, так как в момент происшествия в автомобиле не было пассажиров и водителя, - рассказали в муниципальной службе спасения Сочи.

Теперь иномарке предстоит дорогостоящий ремонт.