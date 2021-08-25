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Происшествия25 августа 2021 18:52

В Сочи упавшее дерево раздавило BMW

Хозяину стало дурно, когда он увидел, во что превратилось его авто
Евгения ХАЛИКОВА
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Фото пресс-службы Службы спасения Сочи

Фото пресс-службы Службы спасения Сочи

Дорогую иномарку всего на несколько минут припарковали на Курортном проспекте в Сочи. Едва хозяин отлучился, как ветер внезапным порывом сломал дерево, под которым стояла машина. Всей тяжестью ствол повалился вниз, проломив корпус автомобиля. Машину раздавило словно спичечный коробок.

- Спасатели осуществили распил упавшего дерева, освободив транспортное средство. Пострадавших нет, так как в момент происшествия в автомобиле не было пассажиров и водителя, - рассказали в муниципальной службе спасения Сочи.

Теперь иномарке предстоит дорогостоящий ремонт.