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Общество25 августа 2021 20:21

В центре Краснодара произошло массовое ДТП

Очевидцы говорят, что в аварии пострадало не менее 6 автомобилей
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре на улице Корницкого 25 августа случилось массовое ДТП. На видео, которое появилось в соцсетях, видно количество пострадавших машин. Сначала свидетель аварии насчитал 5 разбитых авто, после стало ясно, что пострадало не менее 6 транспортных средств. "Гранта" улетела в палисадник, у другого авто вообще весь зад разбит, - описал произошедшее очевидец.

- Авария произошла в 14:30. 55-летняя жительница Адыгеи на двигаясь по улице Головатого со стороны Садовой в сторону улицы Ломоносова, на пересечении с улицей Корницкого не уступила дорогу водителю BMW и допустила столкновение, - рассказали в Управлении МВД по Краснодару.

В результате столкновения "BMW" вынесло на припаркованные у обочины ВАЗ-2110, «Лада Гранта», «Лада Приора» и Hyundai Accent. Авто раскидало на несколько метров. Женщине, управлявшей Volksvagen, за создание аварийной ситуации вынесли постановление. Ей грозит штраф в 1 тысячу рублей.

Массовое ДТП в центре Краснодара
Видео: @dtpkrasnodar