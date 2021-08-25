В центре Краснодара произошло массовое ДТП

В Краснодаре на улице Корницкого 25 августа случилось массовое ДТП. На видео, которое появилось в соцсетях, видно количество пострадавших машин. Сначала свидетель аварии насчитал 5 разбитых авто, после стало ясно, что пострадало не менее 6 транспортных средств. "Гранта" улетела в палисадник, у другого авто вообще весь зад разбит, - описал произошедшее очевидец.

- Авария произошла в 14:30. 55-летняя жительница Адыгеи на двигаясь по улице Головатого со стороны Садовой в сторону улицы Ломоносова, на пересечении с улицей Корницкого не уступила дорогу водителю BMW и допустила столкновение, - рассказали в Управлении МВД по Краснодару.

В результате столкновения "BMW" вынесло на припаркованные у обочины ВАЗ-2110, «Лада Гранта», «Лада Приора» и Hyundai Accent. Авто раскидало на несколько метров. Женщине, управлявшей Volksvagen, за создание аварийной ситуации вынесли постановление. Ей грозит штраф в 1 тысячу рублей.