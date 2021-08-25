Отдых в Сочи резко подешевел

Фото пресс-службы администрации Сочи

Цены на размещение в сочинских гостиницах резко пошли на убыль. Номер с видом на горы или на море обойдется даже дешевле аренды квартиры. Не все отдыхающие оказались готовы своевременно предоставить справку о вакцинации или свежий тест. А вот частные риэлторы нарушают постановление Роспотребнадзора и закрывают глаза на отсутствие необходимых документов от туристов. Отельеры вынуждены были пересмотреть ценовую политику. Например, если в начале курортного сезона самый дешевый номер в пятизвездочном отеле стоил от 22 тысяч рублей за сутки, то сейчас он обойдется вдвое дешевле.

- Ситуацию в гостиничной отрасли Краснодарского края сейчас ухудшают не только действующие ограничения, но и конкуренция с другими направлениями, например, Египтом и Турцией, которые дают хорошую рекламу,- рассказала управляющая компании Orchestra-hotels Наталья Изюмова.

Практически все лето черноморские курорты держали монополию на отдых в стране. С начала курортного сезона Сочи посетило не менее 4 млн. отдыхающих, это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Но в последние дни, говорят в гостиницах, "продажи стоят".