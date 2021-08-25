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Общество25 августа 2021 22:41

Осень в Сочи начнется с дождей

Синоптики рассказали каким будет бархатный сезон на черноморском курорте
Евгения ХАЛИКОВА
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Фото Веленгурин Владимир

Фото Веленгурин Владимир

До календарной осени осталась всего неделя и синоптики уже готовы рассказать каким будет предстоящий бархатный сезон в Сочи. Планируя свой отпуск на курорте в начале сентября, лучше взять с собой легкую куртку или кофту. Погода в Сочи сделает кардинальный поворот.

- В последний день лета в Сочи облачная погода, которая продержится весь день. С утра и до позднего вечера будет идти мелкий дождь, - рассказали в Гидрометцентре Сочи.

К первым сентябрьским выходным температура воздуха днем снизится до +21...+23 градусов. Некоторым покажется холодной и морская вода. Впрочем, у отдыха осенью есть и свои плюсы. На пляжах уже не так многолюдно, солнечных дней все равно больше, чем пасмурных. Поэтому туристу солнечные очки и крем от загара все же пригодятся.