Районные неотложки переводят на круглосуточный режим работы

фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С 25 августа поликлиники и амбулатории Краснодарского края переведены на новый режим работы. Теперь врача на дом можно вызвать в любое время суток. Медики окажут помощь, диагностируют заболевание, назначат лечение, а в случае необходимости обеспечат госпитализацию больного.

- Мы проанализировали ситуацию и выяснили, что наибольшая нагрузка приходится на 16 районов. Чтобы жители этих муниципалитетов могли получить необходимую медицинскую помощь, принято решение перевести выездные бригады поликлиники на круглосуточный режим работы, – сказал министр здравоохранения края Евгений Филиппов.

Из-за короновируса нагрузка на систему скорой и амбулаторной помощи выросла в десятки раз. Операторы корой» в среднем по краю принимают более 6,2 тыс. вызовов в сутки. Суточная нагрузка на бригаду - не менее 15 вызовов.

Выездные бригады неотложной помощи по новому графику работают в Краснодаре, Анапе, Сочи, Геленджике, Новороссийске, Армавире, Абинском, Белореченском, Кореновском, Крымском, Кавказском, Мостовском, Северском, Темрюкском, Туапсинском и Тихорецком районах.