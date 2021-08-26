В Туапсе раньше срока выполнят нацпроект по благоустройству

фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Туапсе к финалу движется исполнение национального проекта «Жилье и городская среда». В сквере по улице Богдана Хмельницкого на детской площадке уже смонтирован первый слой наливного резинового покрытия, установлены бордюры, заканчивается монтаж тротуарной плитки.

- Специалисты уже начали работы по озеленению территории и установке детского игрового оборудования, - рассказали в администрации Туапсинского района.

Заканчивается ремонт и на детской площадке по улице Судоремонтников у дома №58. Здесь демонтировали устаревшее и сломанное игровое оборудование, приступили к укладке безопасного резинового покрытия и закупили фонарные столбы для нового освещения.

В 2022 году перемены ждут новые городские места отдыха. С апреля по май на платформе 23.gorodsreda.ru люди выбирали зеленые зоны, которые приведут в порядок в следующем году в рамках нацпроекта.

В голосовании участвовали свыше 570 тысяч жителей Краснодарского края.