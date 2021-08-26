Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2021 0:36

Генеральный план Новороссийска привел в гнев мэра города-героя

В ходе проверки департамент по архитектуре и градостроительству обнаружил в документе ошибки
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

В Новороссийске проведут работу над ошибками в генплане. Сырой генеральный план раскритиковали сначала в ходе проверки департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края. А позже с критикой на документ обрушился в своем аккаунте и глава Новороссийска Игорь Дяченко.

- Крайне недоволен работой проектной организации над изменениями в генеральном плане Новороссийска. В документе есть целый ряд замечаний и недоработок, - написал в соцсетях Дяченко.

Работа над документом шла с 2019 года, разработчики - компания ООО «Земля и город» из Нижнего Новгорода. Почему-то авторы проекта вынесли из генплана самую крупную особо охраняемую природную территорию регионального значения - парк «Маркотх» с его уникальными средиземноморскими экосистемами.

В итоге главный градостроительный документ было решено отменить, а затем приступить к разработке проекта с применением цифровых технологий.

Электронные версии генпланов муниципалитетов вводят в обиход по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Общественные обсуждения градостроительного документа проходят в онлайн-режиме. Доступ к материалам может получить любой житель Краснодарского края.