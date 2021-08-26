Последние новости на 26 августа 2021: родителей призвали не приходить на линейки 1 сентября

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Рассказываем последние новости на 26 августа в Краснодарском крае.

В этом году за парты краевых школ сядут более 725 тысяч ребят. Из них 79 тысяч - это первоклассники. Как стало известно, учиться они начнут в привычном, очном формате. Но только торжественные линейки пройдут с ограничениями. Их проведут для учеников 1, 9 и 11 классов. А родителей и вовсе призвали не приходить на мероприятие. Присутствовать смогут только родные первоклассников.

Вода в Черном и Азовском морях на Кубани прогрелась после ливней. На побережьях курортов зафиксирована температура до 26 градусов тепла.

Мэрия Краснодара объяснила, почему не укладывают рельсы на улице Московской. В администрации отметили, что трамвайная ветка строится по графику.

Над Краснодаром разлетались военные самолеты. И вот почему. Технику в небе над городом увидели жители из разных районов.