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Общество26 августа 2021 7:53

Последние новости на 26 августа 2021: родителей призвали не приходить на линейки 1 сентября

Последние новости на 26 августа 2021 на Кубани
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Рассказываем последние новости на 26 августа в Краснодарском крае.

В этом году за парты краевых школ сядут более 725 тысяч ребят. Из них 79 тысяч - это первоклассники. Как стало известно, учиться они начнут в привычном, очном формате. Но только торжественные линейки пройдут с ограничениями. Их проведут для учеников 1, 9 и 11 классов. А родителей и вовсе призвали не приходить на мероприятие. Присутствовать смогут только родные первоклассников.

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