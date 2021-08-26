Погода в Краснодаре 26 августа 2021: воздух прогреется до 31 градуса

В Краснодаре ожидается солнечная погода Фото: Галина КОПЫЛОВА

Узнали, какая будет погода в Краснодаре 26 августа 2021 года. Над городом возможна переменная облачность, но дождей не ожидается.

- 26 августа в Краснодаре переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 4-9 м/с, днем временами порывы 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов, днем 29-31 градус, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По краю местами пройдет кратковременный дождь, тучи ожидаются в районе Туапсе. Но также на всей территории Кубани будет тепло. Воздух в регионе прогреется до 32 градусов.