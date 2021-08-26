Мэрия: троллейбус краснодарской сборки на 98% состоит из новых комплектующих

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В Краснодаре обновляют троллейбусный парк города. Транспорт собирают на базе КТТУ. В июне на улицы вышел первый новый «рогатый», а потом исчез. В мэрии заявили – троллейбус не выходит на линию из-за проблем с документами.

- В апреле был собран первый троллейбус, он на 98% состоит из новых комплектующих. В настоящее время по требованию прокуратуры завод «Алькор» должен представить дополнительные документы на одобрение транспортного средства. Только после этого станет возможна эксплуатация первого троллейбуса, и он выйдет на маршрут № 7 «Ж/д вокзал Краснодар-I — Аэропорт», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В мэрии добавили, что надзорное ведомство рекомендовало оформить еще один документ, полный комплект будет получен в сентябре текущего года. По условиям контракта, до конца октября также ожидается поставка 10 кузовов. На базе КТТУ специалисты смогут собирать по два троллейбуса в неделю и до 30 машин в год.