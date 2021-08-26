В единый день голосования на Кубани будут дежурить 25 тысяч полицейских и казаков

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С 17 по 19 сентября пройдут выборы в Госдуму, выборы членов Совета федеральной территории «Сириус» первого созыва, также выберут глав 63 городских и сельских поселений и депутатов в 23 районах.

Следить за общественным порядком на Кубани будут 20 тысяч полицейских и 5 тысяч казаков.

- В Краснодарском крае в дни голосования будут участвовать в выборе более 4 млн избирателей, и у всех должна быть возможность проголосовать в спокойной обстановке, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

На всех участках установят металлоискатели и кнопки тревожной сигнализации, также будут установлены камеры видеонаблюдения.