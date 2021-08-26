Пострадавшим после подтоплений жителям Кубани выплатили 153 млн рублей компенсаций

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае мезоциклон принес значительные потери: затопило сотни домов и дворов, пострадала инфраструктура. Сейчас в районах работают комиссии по оценке ущерба от стихии. Специалисты обследовали уже более 11 тысяч домовладений.

- Мы не оставим один на один с бедой жителей края. Выплаты получат все, кто частично или полностью утратили свое имущество, - написал в соцсетях губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По данным на 26 августа, в районах, пострадавших после подтоплений, уже выплачено около 153 млн рублей компенсаций.

- 4029 человек получили по 10 тысяч рублей, 1897 человек - по 50 тысяч рублей, 188 человек - по 100 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сильнее всего пострадали Темрюкский район и Анапа. Стихия несколько дней испытывала курорты на прочность. Здесь затопило дворы, дома и машины, разворотило пляжи и дороги, во время порывов ветра падали деревья. Воду после ливней с улиц Анапы удалось вывести, лишь выкопав огромные траншеи к морю.