В ФМР Краснодара озеленят место строительства новой автодороги

В Фестивальном микрорайоне Краснодара хотят разгрузить дороги. Для этого решено построить новую «артерию» - выезд из Солнечного микрорайона на магистральную улицу Тургенева. Но жители обеспокоены, что выхлопные газы будут скапливаться между домами.

В мэрии пообещали выполнить компенсационное озеленение на месте строительства новой дороги.

- Что касается зеленых насаждений - непременно после строительства дороги высадим деревья. Это будет не только обязательное компенсационное озеленение, но и высадки в рамках субботников, - сообщили в администрации города.

Также на участке переустроят электрические сети и выровняют грунт, а позже заасфальтируют дорогу.