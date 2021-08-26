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Общество26 августа 2021 10:52

В ФМР Краснодара озеленят место строительства новой автодороги

Жители обеспокоены, что выхлопные газы будут скапливаться между домами
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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В Фестивальном микрорайоне Краснодара хотят разгрузить дороги. Для этого решено построить новую «артерию» - выезд из Солнечного микрорайона на магистральную улицу Тургенева. Но жители обеспокоены, что выхлопные газы будут скапливаться между домами.

В мэрии пообещали выполнить компенсационное озеленение на месте строительства новой дороги.

- Что касается зеленых насаждений - непременно после строительства дороги высадим деревья. Это будет не только обязательное компенсационное озеленение, но и высадки в рамках субботников, - сообщили в администрации города.

Также на участке переустроят электрические сети и выровняют грунт, а позже заасфальтируют дорогу.