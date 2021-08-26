12 новых квартир вместо аварийного жилья получат семьи в Северском районе Кубани

Квартиры расположены в поселке Афипском по адресу ул. 50 лет октября, 40

В Северском районе Краснодарского края 12 семей, имеющих аварийное жилье, получат новые квартиры. Недвижимость общей площадью в 598,7 квадратного метра уже закуплена в поселке Афипском муниципалитета. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба администрации региона.

Закупленные квартиры будут переданы в полной готовности с ремонтом и необходимыми условиями для проживания.

- В прошлом году по нацпроекту удалось переселить 1000 жителей из 14 тысяч квадратных метров аварийной недвижимости. В 2021-м в поселке Черноморском, из которого будут переселять 12 семей, новую жилплощадь получили 30 человек из 20 квартир, - прокомментировал заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Дунаев. - Всего в планах переселить 60 человек, также новую недвижимость вместо аварийной, признанной таковой до 1 января 2017 года, получат жители Ленинградского района и Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Минздрав края получил две квартиры для медработников. Жилье передано фонду департамента ТРК «Новое телевидение Кубани».