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Происшествия26 августа 2021 11:45

Мертвого юношу и его приятеля без сознания нашли в «газели» в Краснодаре

Лежащих в машине людей обнаружил прохожий, ведется проверка
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по краю

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по краю

В Краснодаре проходивший мимо машины мужчина обнаружил двух парней. Они лежали в «газели» без сознания. Увидев тела, прохожий немедленно позвонил в полицию. Об этом сообщило накануне местное издание в Telegram-канале.

Прибывшие службы определили одного из них мертвым, другого - без сознания. 21-летнего Андрея доставили в больницу, где поместили в реанимацию. Погибшим оказался 17-летний житель Георгиевска Ставропольского края Ратмир. Как выяснилось после, юноша приехал в Краснодар подзаработать, где остановился у друга. Сам был студентом, а по приезде в другой город постоянно находился на связи с мамой.

- На месте, где были обнаружены парни, найден пакетик с белым веществом, а также мобильный телефон юноши Ратмира, - сообщают в СУ СК РФ по краю. - Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, химическая и судебно-медицинская проверки.