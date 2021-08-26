«Россети Кубань» увеличили мощность подстанции «Гривенская» в тимашевском энергорайоне в 2,5 раза

Фото: "Россети Кубань"

Специалисты филиала «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети завершили реконструкцию подстанции 110 кВ «Гривенская». В результате проведенной модернизации мощность энергообъекта увеличена в 2,5 раза и составляет 6,3 МВА.

Подстанция 110 кВ «Гривенская» обеспечивает электроснабжением жилой и сельскохозяйственный секторы станицы Гривенской и хутора Пригибский в Калининском районе Краснодарского края, а также и хутора Красный Конь в Приморско-Ахтарском районе Кубани.

В последние годы с ростом потребления электрической энергии нагрузки на подстанцию достигли предельных значений. Замена трансформатора на питающем центре с увеличением мощности с 2,5 до 6,3 МВА позволила создать необходимый резерв энергомощности и значительно повысить энергоэффективность объекта. Благодаря увеличению пропускной способности подстанции обеспечено надежное электроснабжение бытовых потребителей, а также сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км. В зону обслуживания сетей входят пять административных районов - Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский. Основное оборудование филиала включает в себя 20 подстанций напряжением 110 кВ, 64 подстанции напряжением 35 кВ, 2339 трансформаторных подстанций.