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Происшествия26 августа 2021 12:06

Грузовой поезд столкнулся с легковой «Ладой Грантой» на ж/д переезде в Темрюке на Кубани

В результате ДТП пострадали два человека
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Виктор Клюшкин

Фото: Виктор Клюшкин

В Темрюкском районе легковой автомобиль столкнулся с поездом. Поздно ночью «Лада Гранта» выехала на ж/д переезд, где в это время передвигался грузовой состав. Машинист поезда применил экстренное торможение, но это не спасло от удара. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской ЖД.

- В результате ДТП пострадали оба водителя - автомобилист и машинист поезда, - подчеркивается в сообщении.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о массовом ДТП в центре Краснодара. При столкновении пострадало не менее 6 автомобилей.