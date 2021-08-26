В Сочи создадут специальные условия для сохранения краснокнижных растений

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В Сочи очень много редких краснокнижных растений. На курорте приняли решение создать специальные условия для их сохранения.

- В Сочи проведут полную инвентаризацию всех зеленых насаждений. Также в генплане будет добавлена целая сеть новых особо охраняемых природных территорий местного значения для сохранения редких видов растений. Уже подготовлен список зон, которые необходимо сохранить, оградив от антропогенной нагрузки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города.

Стоит отметить, что на территории Сочи уже образованы две новые особо охраняемые природные территории регионального значения. Этот охранный статус получили роща лапины крылоплодной в долине реки Хобза и урочище Рассветное в районе села Хлебороб, где произрастают 15 видов орхидей.

Сейчас на курорте разрабатывают методические рекомендации по уходу за разными видами растений. Уже осенью обнародуют первые результаты испытаний эффективности энтомофагов и препаратов для борьбы с инвазивными вредителями.

Ранее "Комсомолка" сообщила, что 2022 год в Сочи объявили Годом экологии.