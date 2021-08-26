Мэр Сочи объявил 2022 год на курорте Годом экологии

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Как сообщили в мэрии курорта, решение объявить 2022 год муниципальным Годом экологии принял сочинский градоначальник по итогам совещания с экологическим сообществом курорта. Участие в нем приняли и руководители заповедных территорий курорта.

- Природные ресурсы привлекают в наш город туристов наряду с горами, морем и рекреационными объектами показа, - отметил Алексей Копайгородский, подчеркнув, что забота о зеленых насаждениях - вклад в экологическое и экономическое процветание города.

Инициативу поддержал директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев, предложивший провести полную инвентаризацию «зеленого наряда» курорта, а также разработать «методичку» с правилами ухода. Ученые готовы в этом помочь. Тем более что уже осенью станут известны результаты эксперимента по использованию энтомофагов для борьбы с инвазивными вредителями.

По словам руководителя секции экологии сочинского отделения Русского географического общества Юлии Набережной, объявление в Сочи Года экологии и хороший повод для придания статуса и краснокнижным растениям Сочи.

- Надеемся, что в новом генплане курорта появится сеть новых ООПТ местного значения, – подчеркнула эколог.

Также в ходе совещания стало известно, что в мэрии планируют создать муниципальное предприятие, которое займется сохранением зеленого фонда Сочи. В штате будут профессиональные агрономы, дендрологи и специалисты защиты растений. На вооружение возьмут как новые технологии, так и давно проверенные дедовские методы.