Самыми зараженными городами Кубани 26 августа стали Краснодар и Сочи

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В госпитали Краснодарского края продолжают поступать заболевшие COVID-19. По данным на 26 августа, за последние сутки выявили 252 человека с инфекцией, среди них 12 детей от года.

Самыми зараженными оказались Краснодар и Сочи, здесь коронавирусом заболели по 48 человек. В антирейтинг также попали Геленджик, Лабинский район и Горячий Ключ, здесь заразились 25, 21 и 14 человек соответственно.

- По 11 человек заболели в Усть-Лабинском и Кореновском районах. По девять новых случаев заражения в Новороссийске и Апшеронском районе. В Туапсинском, Курганинском, Темрюкском и Выселковском муниципалитетах по семь заболевших. В Белоглинском районе диагноз подтвердился у шестерых человек, - сообщили в оперштабе.

По пять пациентов прибавилось в больницах в Мостовском и Павловском районах. По четыре - в Кавказском и Динском. Два положительных результата выявили в Ейском районе. Единичные случаи зафиксированы в Новопокровском и Щербиновском районах.

В тяжелом состоянии на ИВЛ в настоящее время находятся 113 человек, еще девять - на ЭКМО.