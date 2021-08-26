Мужчина с ножом ранил прохожих на их просьбу вызвать такси в Краснодаре

Фото: Иван Макеев

В Краснодаре на улице Ангарской два прохожих обратились к мужчине с просьбой вызвать такси. Но тот в ответ набросился на них с ножом. Об этом стало известно из видео, которое распространилось в социальных сетях.

В результате нападения один из мужчин отделался царапиной, у другого изрезано лицо. Раненый доставлен в больницу.

- Жена пострадавшего обратилась в отдел полиции. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала об обнаруженных в Краснодаре в машине двух парней без сознания. Один оказался мертвым, другой находится в реанимации. СУ СК РФ по краю проводится проверка.