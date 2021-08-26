18 крупных инвестпроектов Кубани претендуют на субсидию для создания инфраструктуры

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае на субсидию для создания инфраструктуры претендуют 18 крупных инвестпроектов. В течение трех лет власти могут направить на компенсации инвесторам 27 млрд рублей.

– 10 проектов уже вошли в список одобренных правительственной комиссией. Мы рассчитываем, что будут включены еще восемь. Работу с инвесторами продолжаем. В ближайшее время подготовим новые предложения, – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Хороший потенциал проектов в Краснодарском крае отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. Стоит отметить, что в числе одобренных проектов на субсидии - оптово-распределительный центр в Новороссийске, логистический центр в Брюховецком районе, комплексы хранения и переработки сельхозпродукции, семян, завод по консервации.

На Кубани для инвесторов доступны порядка 50 различных мер господдержки, в том числе субсидии, гранты и займы.