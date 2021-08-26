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Общество26 августа 2021 13:16

Ротвейлер напал на 9-летнюю девочку в Краснодаре

Собака разодрала ребенку лицо
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Юлия Пыхалова

Фото: Юлия Пыхалова

В Краснодаре на 9-летнюю девочку накануне напал ротвейлер. Собака разодрала ей лицо в тот момент, когда ребенок играл на улице. Об этом сообщают местные СМИ.

Находившаяся рядом с собаками в поселке Российском девочка решила погладить животное. В этот момент ротвейлер напал на ребенка, нанеся рваные раны на лице.

- Мама ребенка обратилась в отдел с сообщением о нападении собаки. На место происшествия выехала группа сотрудников. В результате на лицо пострадавшей наложено 10 швов. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в УМВД России в регионе.

Мама девочки обратилась к хозяйке собаки. Та ответила, что ротвейлер всегда гулял без намордника и возвращался домой. Позже женщина не интересовалась здоровьем пострадавшей.

Семья 9-летней Леры уже написала заявление в полицию. В ходе проверки будет определено процессуальное решение.