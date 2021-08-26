Бывшего главного пристава Ейска посадили на семь лет и оштрафовали на полмиллиона за взятку

Приговор вступил в законную силу

Еще в 2013 году в производстве судебных приставов был исполнительный лист о выселении жильцов одного из частных домов в Ейске. Тогда к начальнику отдела обратилась местная жительница, в пользу которой было вынесено решение суда, и попросила ускорить процесс выселения. За взятку главный судебный пристав пообещал помочь.

- Начальник отдела сказал, что за 500 тысяч рублей быстрее выселит жильца. Женщина согласилась, но сообщила о предложении следователям. Руководителя задержали сотрудники ФСБ при передаче взятки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краевого суда.

Позже главный пристав Ейска скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Задержали подозреваемого спустя семь лет, только в мае 2020 года.

- Суд назначил бывшему представителю закона семь лет колонии строгого режима, также он оштрафован на полмиллиона рублей, - сообщили в суде.

Стоит отметить, что экс-пристав пытался обжаловать приговор, но суд не смягчил наказание.