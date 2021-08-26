В Сочи под охрану взяли Мацестинский и Агурский виадуки

фото с сайта Краснодарский филиал УВО Минтранса РФ.

В перечень охраняемых объектов транспортной инфраструктуры вошли виадуки через реку Мацеста и Агурское ущелье в Сочи. Теперь за безопасностью на них будут следить сотрудники сочинского отряда Минтранса.

Как сообщается на сайте управления ведомственной охраны Министерства транспорта РФ, наблюдение будут вести круглосуточно, ведь большая часть противоправных действий, как правило, совершается в ночное время. Искусственные сооружения будут защищать от вандалов, а также от возможных террористических угроз. Кроме того, в случае чрезвычайных ситуаций дежурный смены должен скоординировать работу полиции и МЧС.

- Состав команд и отделений полностью укомплектован. Сотрудники имеют необходимую аттестацию и опыт работы, своевременно проходят обучение и повышают квалификацию, - отметил заместитель директора краснодарского филиала – начальник Сочинского отряда Вадим Васильченко.

Напомним, что охранять объекты дорожного хозяйства в Сочи начали с декабря 2013 года.