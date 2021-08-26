Коммунальная авария оставила без света 1,5 тысячи жителей Краснодара

!,5 тысячи жителей Краснодара остаются без света

В Центральном округе Краснодара 1,5 тысячи человек остаются без света. Электроснабжение прекратилось из-за аварии сетей. Сейчас на месте отключено 6 трансформаторных подстанций. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара. Без блага цивилизации остались жители улиц Адыгейской, Набережной, Ким, Линейной и Ставропольск.

Восстановительные работы планируется завершить в течение 4-5 часов. Сейчас на месте аварии находится бригада из 3 человек и 1 единицы техники.

Для вызова экстренных служб обращаться по номеру «112» или в ЕДДС Краснодара в Центральном округе по телефону: 8(861) 214-33-40