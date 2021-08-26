МЧС Кубани: заявок о хлопке газа на кирпичном заводе не поступало

Сведения о ЧП пока не подтверждаются.

26 августа в социальных сетях стала распространяться информация о ЧП, которое случилось на предприятии Армавира. В сообщении говорится, что в районе очистных сооружений произошел хлопок газа. Кроме того, указывается на то, что во время происшествия пострадали люди - сотрудники самого предприятия.

«КП» - Кубань» обратилась за комментарием к ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Пока информация, появившаяся в соцсетях, проверяется. Дежурному заявок о данном ЧП не поступало, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.