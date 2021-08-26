В Геленджике к осени высадят новые деревья

Фото: instagram.com/alexeybogodistov

Директор главного ландшафтного предприятия курорта Татьяна Сахаджи представила новую карту озеленения Геленджика.

- В этом году увеличиваем количество высаживаемых деревьев. Этой осенью планируем к высадке кедры, магнолии, ленкоранские акации, поручил увеличить в городе количество юкк, - сказал мэр Геленджика Алексей Богодистов. - Подбираем перечень плодовых растений, которые также могут появиться в центральной части города. Геленджик - южный город, хотим это своеобразие подчеркнуть растениями, в некоторых местах даже экзотическими.

По словам главы города, вдоль пешеходной дорожки, в районе «Красной Талки», сделают аллею пальм, а в зоне с шахматами - на пересечении улиц Ленина и Островского – будет высажена лаванда, юкки и трахикарпусы.

На улице Садовой хотят воссоздать аллею альбиции ленкоранской. Об этом просили жители. Вдоль улицы Ленина решено посадить кедры.

- При разработке макетов для клумб города использовали новые для нашего курорта растения: гортензии, вейгелу, - добавляет Алексей Богодистов. - А вот от бархатцев и петуний будем отказываться, озеленители говорят, что эти цветы из моды уже вышли.

Оформлять зеленые зоны специалисты начнут уже этой осенью.