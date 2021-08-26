Директор предприятия в Армавире прокомментировал информацию о ЧП с пострадавшими после хлопка газа

Спасателям заявки о ЧП не поступали.

О том, что в Армавире случилось ЧП, стало известно в соцсетях. Одна из групп во ВКонтакте опубликовала сообщение, в котором говорилось о хлопке газа в районе очистных сооружений. Кроме того, указывалось, что во время происшествия пострадали люди - травмы различной степени тяжести якобы получили сотрудники самого предприятия.

«КП» - Кубань» дозвонилась до директора предприятия в Армавире, который прокомментировал информацию о ЧП с пострадавшими после хлопка газа.

- Никакого происшествия не было, поэтому, как вы понимаете, речи о пострадавших не идет. Информация ложная, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» гендиректор Курганинского группового водопровода, который обслуживает очистные сооружения, Сергей Абрамов.