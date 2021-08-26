5 золотых медалей завоевали тяжелоатлеты Кубани на первенстве Европы

Фото: пресс-служба администрации региона

Тяжелоатлеты из Краснодарского края взяли 5 золотых результатов на первенстве Европы. В числе команды России из 35 человек Дмитрий Шмарин из Горячего ключа и Андрей Щербак из Каневского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Андрей Щербак, будучи самым юным участником соревнований (ему 13 лет), завоевал три золотые медали в весовой категории до 67 килограммов. Дмитрий Шмарин взял два золота в весе до 81 килограмма. 17-летний юноша - мастер спорта по тяжелой атлетике.

- 2,5 тысячи человек - столько спортсменов занимается в крае тяжелой атлетикой. Кубанские спортсмены выступают за сборную России, только в 2021 году завоевано 70 медалей, что превышает результат 2020-го, - подчеркнул заместитель губернатора края Александр Власов.

Кстати, теперь Андрей Щербак, прошедший отбор, будет выступать на первенстве мира. Соревнования пройдут этой осенью в Узбекистане.