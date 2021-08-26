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Общество26 августа 2021 15:27

Аллея пальм появится в Геленджике

Новая карта озеленения города также предусматривает высадку кедров, юкк, лаванды, магнолии
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: instagram.com/alexeybogodistov/

Фото: instagram.com/alexeybogodistov/

Обновление зелени на улицах Геленджика планируется этой осенью. В городе высадят аллею пальм, лаванду, кедры магнолии, юкки, также появится лаванда. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте глава курорта Алексей Богодистов.

Накануне директор основного ландшафтного предприятия города Татьяна Сахаджи рассказала о новой карте озеленения города. В планах – обновить растительность курорта, увеличив число деревьев.

- На пересечении улиц Ленина и Островского будет высажена лаванда, юкки, трахикарпусы, а вдоль пешеходной дорожки вблизи «Красной Талки» планируется аллея пальм, - подчеркнул глава города Алексей Богодистов. – Вдоль улицы Ленина появится кедр.

Кстати, на клумбах Геленджика будут произрастать новомодная гортензия и вейгелу. А от петуний и бархатцев решено отказываться. Цветы постепенно выходят из моды.

Как сообщает глава, изменения начнутся уже этой осенью.