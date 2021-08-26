Адская жара ожидается в Сочи с 26 по 29 августа

Фото автора Фото: Елена МОСКАЛЕВА

В четверг, 26 августа, в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за жары. Пекло на улице ожидается до 29 августа.

- 27-29 августа в крае сохраняется высокая пожароопасность - IV класса, в том числе и в Сочи, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По прогнозам, днем воздух прогреется до +35 градусов. А ночью сочинцев порадует прохлада, столбики на термометрах опустятся до + 24 градусов.

- В выходные дни осадков не ожидается. Ветер ночью и утром восточный, северо-восточный, днем юго-западный, западный 5-10 м/с. На данный момент волнение моря не превышает 1 балла, температура морской воды - 28 градусов. Мы призываем жителей и гостей города не подвергать себя опасности, соблюдать температурный режим, чаще пить воду и не разводить костры в непредназначенных для этого местах, - призвал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.