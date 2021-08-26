Льготные займы на сумму более 21 миллиона рублей одобрили предприятиям Кубани

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Краевой Фонд развития промышленности одобрил предприятиям Кубани льготные займы на сумму более 21 миллиона рублей. Из четырех заявленных предприятий Курганинского, Славянского, Белореченского районов и Краснодара три получат средства под 1% на 3 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

3 миллиона рублей по программе «Приоритет» получит производство напольного покрытия «Паренто» Курганинского муниципалитета и предприятие «Белара» по изготовлению одежды в Славянском районе. Белореченскому предприятию дверей из дерева «Белоравуд» выделят 10 миллионов рублей. А производство ювелирных изделий Art-Couture Краснодара получит 5 миллионов рублей. В рамках программы «Бизнес оборот» займы предприям предоставят под 3% годовых.

- Предоставленные средства пойдут на обновление производства, - подчеркнул директор краевого ФРП Дмитрий Королев. - Благодаря займам предприятия модернизируют технику и закупят необходимое сырье.

Кстати, краевой Фонд развития промышленности располагает 13 программами займов для предприятий Кубани. Заявки и документы рассматриваются в электронном формате.