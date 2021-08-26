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Происшествия26 августа 2021 16:21

Готовится к бомбежке: Адыгею накроет страшная непогода

По прогнозам, на регион обрушится сильный град
Евгения СОРОКА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

26 августа на территории Краснодарского края светит солнце, на улице штиль. А тем временем у соседей неспокойно. По прогнозам синоптиков, в Адыгее ожидается непогода.

Помимо ливня, которые заливают регион с самого утра, будут еще и грозы. Кроме того, как говорят специалисты, над республикой наблюдается формирование мощной градовой облачности над станицей Ханской и хутором Гавердовским. Сейчас свинцовые тучи смещаются в сторону Майкопа, где уже в ближайшее время может начаться ледяная бомбежка.

Фото: Яндекс.погода

Фото: Яндекс.погода

Жителей и гостей региона просят быть осторожными. Пока бушует непогода, лучше остаться дома.

Синоптики также рассказали, когда в Краснодарский край придут первые заморозки.