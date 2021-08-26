Пострадавшие от ЧС территории курортов Кубани почти восстановлены

Вице-губернатор Андрей Алексеенко отметил, что почти все пострадавшие от дождей зоны курортов восстановлены. Запрет Роспотребнадзора на купание в нескольких местах моря сохраняется. Большинство проб показывают норму.

Также проводится расчистка русел рек в пяти муниципалитетах: Апшеронском, Каневском, Туапсинском и Мостовском районах, а также в городе-курорте Сочи. Как подчеркивается, 50 миллионов выделено на ликвидацию выкорчеванных непогодой деревьев.

Напомним, неделю назад Краснодарский край заливали залповые ливни. Из-за непогоды восстановительные работы продолжаются до сих пор. В некоторых районах режим ЧС до сих пор не снят.