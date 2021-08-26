Фото с сайта администрации Сочи

В Сочи до конца 2030 года построят новые спорткомплексы. А еще отремонтируют уже имеющиеся. Об этом сообщает мэрия Сочи. Решение же о строительстве спортивных объектов приняли на совещании под председательством зама губернатора Кубани Александра Власова.

Для нескольких крупных объектов земельные участки уже нашли, многофункциональные спорткомплексы на них возведут в ближайшие четыре года.

- По другим объектам подыскиваем источники финансирования, - сообщил замглавы Сочи Сергей Белоусов. – Все запланированные объекты будут внесены в Стратегию развития физической культуры и спорта в Краснодарском крае на период до 2030.

Обсудили участники совещания и модернизацию действующих спортивных площадок и залов. На их ремонт выделят деньги и краевого и городского бюджетов.