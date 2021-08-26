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Общество26 августа 2021 16:46

Коммерческим предприятиям, пострадавшим от ЧС, выплаты не предусмотрены

Вице-губернатор края Андрей Алексеенко проводит онлайн пресс-конференцию, посвященную ликвидации ЧС на Кубани
Светлана ОВДЕЙ
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Вице-губернатор Андрей Алексеенко подчеркнул, что предприятия, попавшие под удар стихии, могут получить средства по специальному займу «Специальный ЧС». Накануне ставку снизили с 1 до 0,1 % годовых, кроме того, увеличили максимальный объем - от 1,5 до 5 миллионов рублей. Также существует отсрочка на год по выплате.

Андрей Алексеенко подчеркнул возможность производителей застраховывать урожай, что позволит получить соответствующие выплаты

- Выплаты от государства после прошедшего ЧС не предусматриваются, - подчеркнул вице-губернатор. – Всё-таки утонул не весь край, подорожания продуктов не будет, а сели и будет, то связано с другими факторами.