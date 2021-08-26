Водоотводные каналы закрепят в генеральных планах 5 городов Кубани

Фото: Оперативный штаб края

По поручению губернатора края Вениамина Кондратьева после посещения подтопленной Анапы в генеральные планы 5 городов края будут внесены каналы для отвода воды. В документах Геленджика, Анапы, Горячего Ключа, Сочи, Славянска-на-Кубани обозначат меры для предотвращения подтоплений. Об этом рассказал на пресс-конференции вице-губернатор Андрей Алексеенко.

- Это необходимо для всех муниципалитетов, в которых возникает проблема затоплений. Для Туапсинского и Северского районов разработка генпланов рассчитана на 2022-2023 годы, - подчеркнул Андрей Алексеенко.