В Горячем Ключе очистили 5,5 километра русел рек

Фото: пресс-служба администрации региона

В Горячем Ключе расчистили несколько рек. По поручению главы региона Вениамина Кондратьева было очищено 5,5 километра русел. Работы не осуществлялись более 10 лет, кроме того, реки пострадали от прошедшей стихии. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В течение 15 дней очищены реки Тхамашинка и Кавярзе в поселке Мирном и в станице Пятигорской. Реки избавлены от 43 древесных наносов.

- Сейчас мы провели расчистку рек, пострадавших от стихии. В более масштабных планах - расширение и углубление Псекупса, - подчеркнул глава Горячего Ключа Сергей Белопольский. - 20 тысяч кубометров грунта - такая выемка проведена при расширении русел. Сам грунт использовали в укреплении берегов.

Очистку опасных зон рек по поручению губернатора проведут и в других муниципалитетах края.

Ранее, в 2020 году, был утвержден порядок использования выкопанного грунта: теперь районы Кубани могут использовать его для собственных нужд.