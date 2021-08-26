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Общество26 августа 2021 18:01

Елена Веснина рассказала ведущему «Без маски», выступит ли она на Олимпиаде в Париже

Известная теннисистка стала героиней второго выпуска
Евгения СОРОКА
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Сочинская теннисистка Елена Веснина.

Сочинская теннисистка Елена Веснина.

«Комсомольская правда» - Кубань» опубликовала новый выпуск YouTube-проекта «Без маски». Журналист и директор издания Дмитрий Михеев вникает в детали, разбирается, почему все произошло так, а не иначе, и выносит на суд зрителей истории из «жизни замечательных людей».

Героиня второго выпуска «Без маски» - Елена Веснина, которая недавно вернулась в Сочи с серебряной медалью из Токио.

В интервью Елена расскажет о возвращении на корт и Игры в Токио после рождения ребенка, о предстоящем турнире с Марией Шараповой, а также откровенно призналась, выступит ли она на Олимпиаде в Париже.

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«Без маски» - Елена Веснина / Elena Vesnina /
«Без маски» - Елена Веснина / Elena Vesnina /
Олимпийская чемпионка ЕЛЕНА ВЕСНИНА о возвращении на корт и Игры в Токио после рождения ребенка о бюрократических проволочках с выделением земли под теннисную академию о предстоящем турнире с Марией Шараповой и многом другом. Елена Веснина - героиня второго выпуска «Без маски» КП