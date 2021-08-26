В школах Краснодара установили камеры с искусственным интеллектом

Евгений Первышов проверил лично новую систему. Фото: администрация Краснодара

В двух школах в Краснодаре в новом учебном году за безопасностью учеников присмотрит искусственный интеллект. Это умные видеокамеры, которые моментально вычислят чужих и тут же просигнализируют об опасности. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

- Интеллектуальная система поможет определять новых людей на территории, идентифицировать своих и выявлять чужих, сигнализировать об опасности или нештатной ситуации в службу охраны и дублировать сигнал в Единую дежурно-диспетчерскую службу города, в правоохранительные органы, - рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - Это позволит облегчить работу ЧОПов, исключить ошибки из-за человеческого фактора.

Такая система установлена была в прошлом году в школе №34, а недавно ее запустили и в школе №30. Несколько камер - как в самой школе, так и во дворе - подключены к системе «Безопасный город». То есть изображения с этих умных камер выводятся не только охраннику учебного заведения, но и в ЕДДС. В планах такими интеллектуальными системами оснастить все школы и детсады Краснодара.