3,6 миллиарда рублей выделено на горячее питание в школах Кубани

Фото: пресс-служба администрации региона

В 2021 году на горячее питание для детей в кубанских школах отведено 3,6 миллиарда рублей. Всего в регионе им обеспечат 307 тысяч школьников. 2,6 миллиарда направлено из федерального бюджета, от краевых средств общую сумму пополнил 1 миллиард. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Накануне вице-губернатор края Анна Минькова посетила гимназию №3 Краснодара, где была проведена оценка качества школьного питания. Она подчеркнула, что большинство продуктов для приготовления закупается у местных производителей.

- Овощи, фрукты - все это приобретается на Кубани, - подчеркнула вице-губернатор. - Проблемы возникают с рыбной продукцией, ее поставляют в школы из других регионов.

Как подчеркнула Анна Минькова, каждый родитель может узнать о школьном меню с помощью сайтов учреждений либо прийти в организацию и дать оценку приготовленным блюдам.

- Необходимо, чтобы школьники питались безопасно и качественно, получая полный набор нужных организму микроэлементов. Школа должна способствовать формированию правильного пищевого поведения, - отметила Анна Минькова.

Напомним, с начала учебного года всех учащихся начальных классов по поручению президента обеспечат бесплатным горячим питанием.